吳姓補教師轉貼網友不雅文章，引發軒然大波。(圖／翻攝自IG)

當事人疑似在另個社群平台發文道歉，強調自己只是反串，但仍被所屬的補習班切割，緊急結束雙方所有合作。(黃敬文翻攝)

立院24日繼續審查國會改革法案，多個民間團體也持續號召前往青島東路抗議，未料一名補教名師在IG上轉發一則「社運妹最好上了」的貼文表達認同，引發軒然大波，所屬補習班也發布聲明，緊急解除合作關係。

吳姓補教師轉發在IG轉發網友「社運妹最好上了」貼文，附註「這是真的，這就是為什麼我愛去學運，各位好友們，明天再一起去青島東路集合」，立刻引起眾怒，吳男隨即將IG、臉書過往貼文全數刪除，並設為不公開，但早已被備份。

旅思文教社會科教學顧問機構24日晚間火速發出聲明，指出吳姓補教師在個人社群轉發不當文章，調查後決定立刻結束雙方所有合作，並為該不當言行向大眾致歉，日後加強合作講師個人操守檢核與管理，確保不再重蹈覆轍。

旅思文教表示，家長們的訊息都會一一回覆，團隊將引以為戒、深切反省，懇請家長繼續監督與指導，創造良好教學環境。

疑似吳男的帳號也在另個社交媒體發表道歉以及澄清聲明，表示十分抱歉造成大家困擾以及不好的觀點，並解釋該篇限動是朋友截圖給自己的某社團貼文，轉發出來給大家想讓大家欣賞這荒謬的文章，順便開自己為甚麼5月21日會到立法院學運的「反串玩笑」，強調「不代表我的立場，我個人非常反對這種觀點」。

不過對於吳男的道歉說詞，網友卻十分不領情，紛紛留言抨擊「永遠滾出補教界」、「出事了才來道歉」、「這種人還要當老師？」。