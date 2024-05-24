大陸央視新聞官方22日發文「反台獨」，不少台灣藝人都相繼轉發，有大陸網友甚至整理出台灣名人的表格，記錄下有轉發、沒轉發的台灣藝人。對此，天王周杰倫就被網友點名，驚呼「周杰倫沒辦微博真的聰明」，被挖出他過去曾霸氣公開不玩微博原因。

過去周杰倫錄視頻介紹KTV時，提到桌子上的螢幕，除了可以玩桌遊，還可以微博互動，隨口問助理有沒有玩微博？助理回應：「有玩」，周杰倫當時則霸氣表示：「我不玩，因為我不要跟別人一樣」。

周杰倫霸氣表示：「我不玩，因為我不要跟別人一樣」。（圖／翻攝自微博）

近日有台灣網友在Dcard以「中國瘋狂要求台灣藝人表態」為題發文，轉貼大陸網友製作的列表，特別把台灣有轉發、沒專發貼文的藝人都標記出來，其中有網友點名「周杰倫」才是最聰明的那一個，因為他沒有微博帳號：「周杰倫沒辦微博真的聰明」、「周杰倫沒有微博、昆凌是外國籍，好好笑」、「周杰倫根本沒用微博，最聰明」。也有網友緩頰認為，周杰倫出道以來累積大量人氣粉絲，憑藉堅強實力，登上華語樂壇巔峰，不需要靠這種方式刷存在感。