根據阿拉伯聯合大公國官方媒體報導，阿聯總統穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan）應中國大陸領導習近平的邀請，將於5月30日（週四）前往北京進行國事訪問，恰逢阿聯與中國大陸建交40週年，預計會就可持續發展（SDG）、能源、科技、文化領域以及基礎建設深化合作。

訪問期間，穆罕默德將與習近平討論「兩國之間的雙邊關係以進一步合作的機會，特別是在經濟、發展和文化領域」。

這些討論將在阿聯酋與中國之間的全面戰略夥伴關係框架內進行，旨在促進兩國的可持續發展和經濟增長。這意味著兩國將在能源、科技、基礎設施等多個領域探索新的合作模式，以實現共同繁榮。

此外，穆罕默德還將參加「慶祝阿聯與中國大陸建交40週年紀念活動」，並出席「第十屆中阿合作論壇部長級會議」。這些活動不僅是對過去40年兩國友好關係的回顧，也是對未來合作前景的展望。

兩國領導人還將討論雙方共同關心的地區和國際問題，強調合作與對話對促進全球穩定與和平的重要性」。這些討論可能涉及到中東地區的局勢、全球經濟復甦，以及如何應對氣候變化等挑戰。