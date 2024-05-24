《減持管理辦法》共31條，總體保持了《減持規定》的基本框架和核心內容，將原有的規範性文件上升為規章，並針對市場反映的突出問題完善了相關內容：一是嚴格規範大股東減持。明確控股股東、實際控制人在破發、破淨、分紅不達標等情形下，不得透過集中競價交易或大宗交易減持股份；增加大股東透過大宗交易減持前的預揭露義務；要求大股東的一致行動人與大股東共同遵守減持限制。

二是有效防範繞道減持。要求協議轉讓的受讓方鎖定6個月；明確因離婚、解散、分立等分割股票後，各方持續共同遵守減持限制；明確司法強制執行、質押融資融券違約處置等根據減持方式的不同，分別適用相關減持要求；禁止大股東融券賣出或參與以公司股票為標的物的衍生性商品交易；禁止限售股轉融通出借、限售股股東融券賣出等。

三是細化違規責任條款。明確對違規減持可以採取命令購回，並向上市公司上繳價差的措施，列舉應予處罰的具體情形。此外，也強化了上市公司及董事會秘書的義務。