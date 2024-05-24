大陸23日啟動為期兩天的「聯合利劍-2024A」演習，海警船、軍艦頻頻靠近我方海域，海巡署則廣播驅離。前空軍副司令、退役中將張延廷表示，這一次氣氛感覺蠻緊張的，兩岸軍機軍艦在廣播中交手不斷。

張延廷24日在中天《頭條開講》節目中表示，「聯合利劍-2024A」，以後還會有B、C…，而進、圍、鎖，最後面則是攻，還有一個戰，所謂「進圍鎖攻戰」，但後面沒有講到「攻戰」。因為共軍當場宣布、當場演習，所以沒有提前公告，就不會作導彈射擊。

張延廷接著透露，軍事迷網站下載給他的廣播內容，24日兩岸軍機軍艦互動很密集，有的是海軍，有的是空軍，感覺這一次氣氛蠻緊張的。我們不斷做廣播、驅離，包含船及飛機，對方也一直在叫陣，當然會有一些狀況比較緊張，比如我們驅離時，他們立刻回話，說是他們的範圍，正在訓練，不可以干擾；或是說，這是他們的戰備警巡海域，請不要干預、請你離開。