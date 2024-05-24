新北市三重國泰建設和三井不動產跨國攜手的百億級大案「RiVER PARK」好樣！連國泰建設（2501）老總也按讚！國泰建設今（24）日代子公司三重置業地產公司公告，出售「RiVER PARK」預售建案的之房地及車位予關係人，總共有3戶，其中1戶，即為國泰建設總經理李虹明，斥資3,440萬元買下41.18坪戶別及停車位，自家老總力挺掛保證。

國泰建設今天公告，位於三重的百億級指標案「RiVER PARK」，總共有3戶，為關係人交易，每戶坪數分別為41.18坪、31.37坪、28.15坪、及3車位。

至於每戶的價格，公告顯示，第一戶買主為李虹明，購置價格約每坪76.61萬元、車位為285萬元，交易總價為3,440萬元。

另外2戶，為曾淑惠，以每坪75.68萬元、車位為255萬元的價格購置，交易總價為2,629萬元。陳建宏則以每坪79.96萬元、車位為255萬元購置，總價為2,506萬元。

國泰建設資深副總經理林清樑表示，由於三重「RiVER PARK」由國泰建設的3位經理人所購置，因此對外公告。預計處分利益，大約為5-10％。

林清樑表示，目前「RiVER PARK」銷售進度，應有九成多，總銷金額約100億元，國泰建設依比例將可分回67億元。

「RiVER PARK」位於新北市三重忠孝路，基地面積1,982.79坪，規畫2棟地上24層樓、地下4層的住宅大樓，由三重置業地產公司投資興建，由國泰建設、三井不動產雙方共同合資。這項台日跨國合作案「RiVER PARK」，最近剛推出，未演先轟動。