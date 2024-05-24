聯合國最高司法機關國際法院（ICJ）周五（24日）做出裁決，下令以色列「立即」停止在加薩走廊南部邊境城市拉法的軍事攻擊行動，。以色列朝野嚴辭抨擊，立場強硬的財政部長直接了當回嗆「以色列不會接受」，在野領袖批評國際法院「道德崩壞」。

路透社報導，國際法院周五不僅下令以色列即刻停止在拉法（Rafah）的軍事行動，還形容拉法當地人道局勢情況已升高至「災難」等級。

以色列財長史莫崔赫（Bezalel Smotrich）在總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）領導的聯合政府屬於強硬派。他周五聞訊表示，國際法院要求以色列停止針對巴勒斯坦激進伊斯蘭組織哈瑪斯（Hamas）的戰爭，這等於要求以色列抹去自身存在，「以色列不會同意」。

抨擊尼坦雅胡不遺餘力的以色列在野領袖拉皮德（Yair Lapid）也對國際法院裁決很不滿意。他批評ICJ並未把結束加薩戰鬥與要求釋放遭關押於加薩的以色列人質兩件事聯結起來，直斥這是「道德崩壞、道德災難」。

路透社引述美國新聞網站Axios報導，以色列戰時內閣部長甘茨（Benny Gantz）正就國際法院裁決一事與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）通話。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）的發言人魯代納（Nabil Abu Rudeina）向路透社表示，自治政府樂見國際法院上述裁決，這代表國際社會對於結束加薩走廊的戰爭達成共識。