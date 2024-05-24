「台灣永續發展及低碳綠建築展」自今（24）日一連4天在烏日國際會展中心展出，不少創新品牌及符合永續概念的綠建材首度亮相！其中，榮獲台灣、大陸、日本等多項專利認證、寶勝開發「POWIM淨化防霾紗窗網」，以獨特的防撥水奈米專利技術成為業界矚目焦點，而且通風性、透視度均佳，加上價格實惠、方便安裝，在建材展中吸引了許多建商詢問，也讓建築業界對台灣未來的永續建材充滿期待。

值得一提的是，「POWIN淨化防霾紗窗網」從研發到設計，都是寶勝副總經理王琮凱親力親為帶領團隊投入研發。而王琮凱的父親，就是大台中不動產開發公會理事長王至亮。

王琮凱表示，祖父與父親都是建築人，秉持一棟好宅不該只是建築物，而是以人為核心，從日常生活出發，以滿足住戶需求去思考整體設計，讓民眾能感受到好宅的品質和安全，使居住者的需求真正獲得實質的滿足。

王琮凱提到，在實驗室的時間裡，無論是設計實驗還是分析數據，都要求極高的精確度和耐心，「這些訓練教會了我如何在細節中找出問題，並一步步地解決它們。」過去在生技研究所實驗室的經歷，更讓他明白，嚴謹實驗和細心觀察的重要性。這些經驗不僅讓他領悟到創新和精益求精的關鍵，正是這種紮實的科學訓練和家族傳承的價值觀，使POWIN品牌能逐步打造出優質產品，以家庭需求為根本，並結合最新的科技和技術，開發出具有市場競爭力的產品。

王琮凱認為，面對台灣進入超高齡社會和少子化趨勢，產業界迫切需要思考如何創造更適合各年齡層的居住環境，跟客戶有更深的連結與依賴性，這不僅是建築物設計的問題，更是從居住者的角度出發，「可能在風沙大的地區，空氣中粉塵較多，而鄰近樹林邊，會較容易有蚊蟲困擾」，因此，王琮凱想把建築工法與紗網做結合，讓住戶住的安心用的也安心。

王琮凱強調，在建築業界，一棟房子的終點不僅僅是售出，而是入住後生活的開始。因此，如何將全齡化永續建築概念融入設計中，創造出能夠提供友善健康生活環境的建築，是至關重要的。他希望，未來能夠見證更多類似「POWIN 淨化防霾紗窗」的創新產品出現，讓生活環境更加健康和宜居，實現真正的全齡化永續住宅。