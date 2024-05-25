國民黨立委賴士葆指出，大陸圍台軍演，總統府要國人放心，但我們要如何放心？（資料照片）

大陸解放軍東部戰區在台灣及金馬周邊開展「聯合利劍－2024A」演習 ，國民黨立委賴士葆表示 ，總統大選時，參選人賴清德信誓旦旦地說自己當總統，兩岸發生戰爭的機率最低，但賴清德才上任，輿論卻認為賴清德可能導致兩岸發生戰爭的機率很高；如今大陸圍台軍演，總統府要國人放心，但我們要如何放心？

賴士葆在臉書發文指出，賴清德的總統就職演說明白揭櫫兩岸互不隸屬的兩國論述，中共立即強力反擊，外界預測勢必會有進一步的動作，所以解放軍兩天的軍演是在意料之中。國台辦發言人陳斌華稱演習是對賴清德520講話謀獨挑釁的堅決懲戒，總統府發言人郭雅慧則表示遺憾看到中國以單邊的軍事挑釁行為威脅台灣的民主自由及區域和平穩定現狀，還說要國人放心，我們有能力守護國家安全。但我們要問的是：我們如何放心？萬一不幸開戰，國軍能夠守護多久的安全？

賴士葆表示，賴清德用言語挑釁衝撞台獨紅線，中共用軍演來挑釁區域的穩定和平，一個是原因，一個是結果，我們譴責任何形式的挑釁，沒有人希望經常性的在軍事威脅之下過日子。6成的主流民意沒有選擇賴清德，就是主流民意反對台獨，然而反映民意的雙少數絲毫不減賴清德的霸氣與強勢作風，儘管底氣不足卻毫不掩飾大膽的在就職演說中展現台獨工作者的本質，所以被解放軍報稱為「獨」性前所未有，陸央媒稱賴清德推進台獨必遭嚴懲，只是這個懲罰的結果是由全民共同承擔。

賴士葆指出，賴清德向法理台獨推進，解放軍軍演就向我們的領土推進，軍演範圍更大，首度包含本島、外島到烏坵、東引、金馬的禁限制水域內。賴清德就職演說強調要不卑不亢維持現狀，但檢視其內容極具挑釁就無法維持現狀。選前賴清德信誓旦旦地說他當總統兩岸發生戰爭的機率是最低的，只是賴清德才上任，輿論的看法是賴清德可能導致兩岸發生戰爭的機率很高。