美國公開B21轟炸機最新細節！隱身超越B2

日前美國空軍首次公佈B-21突襲者（Raider）隱形轟炸機的飛行照片後，許多軍事愛好者都認為它是「小號B2」或稱其為「B2縮小版」，由於兩者外形極為相似，乍看之下還不太容易分辨。不過經過一些細心的軍事愛好者分析，最後都認為以駕駛窗形狀的差異最為明顯，也能看出2架同系列隱形炸機在不同年代設計理念上的不同。

由於美國空軍發布的圖片有限，外界對已經進入量產的B-21所知仍很少，甚至經常會將其前一代B-2幽靈（Spirit）的照片誤認為是B-21，而且兩者確實也非常相似。最近美國空軍公布的B-21新圖片讓外界仔細研究比對後，終於找到在外形上最容易分辨的地方。

據《騰訊網》報導，根據社交媒體X的用戶@Thenewarea51特地製作一張同角度比較圖，從相似的角度、在相似的光線條件下對2架飛機進行了對比後，發現兩者之間的差異在駕駛艙窗戶上表現得最為明顯。由於缺乏兩者的實際尺寸，比例上可能不太正確，但總體的觀感是B-21比B-2略小一些。

報導指出，2021年7月B-21在美國空軍發佈的概念圖中首次亮相，當時很多人對它怪異的窗口佈局感到不解。從最新的側面圖中可以看到，B-21的座艙視窗與B-2的環繞式視窗完全不同。通過B-21的斜面狹縫視窗上的側面視界顯然是在功能性和雷達低可視性之間做出的重大妥協，尤其是從關鍵的正面和下部可能不太重要而做了縮減，只保留了最重要正前方視界。

因此，視窗提供前方視野寬度相對較小，只注重垂直視野，而縮減了水平視野。正如美國媒體在B-21推出時曾指出，這種設計可能是為了方便空中加油，而空中加油對於航程極遠的B-21來說是一項絕對關鍵的能力。而在外形呈傾斜狀的擋風玻璃下，儀錶板會向後延伸相當長的距離，直到飛行員的實際座位，這也使得有限的視窗開口會截斷部份視野。

報導說，B-21在外形上顯得小於B-2，其駕駛艙相比之下可能更為侷促，因此駕駛艙視窗實際上可能比看上去的感覺更小些。此外，B-21的異形式設計也使得外界在判斷比例時有更高的挑戰性。一般戰機可以從彈射座椅來判斷窗戶尺寸，因此可推斷B-21的長度可能與F-15戰機相仿。相比之下，B-2長21米，比F-15長1.5米左右。綜合這些因素，應該是B-21視覺上會更小，但實際尺寸上會大些。

報導表示，大約40年前在設計B-2時，它的大面積駕駛艙窗戶也曾引起爭議。部分理由是B-2有核打擊任務，核爆的劇烈閃光與幅射穿透過較大的窗戶會對駕駛人員造成嚴重傷害，最終，B-2採用環繞式擋風玻璃和一個可容納著色玻璃板的框架，在B-2的駕駛艙圖片中也能看到這些設置。

隨著技術的發展，飛行員以肉眼觀察外界的必要性越來越小。增強型視覺系統、電腦生成畫面、合成視覺與虛擬實境技術等等都可以替代用窗戶進行肉眼觀察，自動化和自動駕駛技術的快速發展也正在改變相關的設計與配置。

報導還指出，長程轟炸機每次出任務間都可能超過一天以上，目前還不知B-21為機組人員配置何種生活設施。若以B-2為例，它為原設計為第3機組人員的位置改裝成一張小床用於輪流休息，同時還有個小衛生間，可以不必使用一般的尿袋。製造商諾格公司在新設計的B-21上，有可能會給機組人員提供更多方便的生活與執行任務設施。