31歲男星沈建宏先前受前女友鼓勵，轉行到市場擺攤賣雞腿，怎料後來與前任鬧翻，多次發文隔空互撕，24日他發長文吐露近期的心情，除了宣布賣雞腿的日子暫時告一段落，也坦言在感情的這條路上沒有走好，「感情的學分，總是沒修好」。

沈建宏24日以「關於雞腿的這些日子」為題寫下長文，表示自6月開始就不賣雞腿，並在前晚最後一位客人買完後，要先休息一段時間，也許秋冬會再回到傳統市場，坦言他反省了1個多月，在沉澱過後出現許多感觸，也更加體會人生。

提到感情狀態時，沈建宏坦承仍在學習，「感情的學分，也總是沒修好，公眾人物想談感情，有時候或許也比一般人來的要困難得多」，但人生的路還很長，希望彼此都能共同努力，等到再聽見彼此的消息時，都能夠為彼此祝賀、慶祝，「就算沒有共同的革命情感，也能感恩彼此相伴了一段美好的時光」。

沈建宏說到從演藝圈離開後，少了很多演藝工作，但他也因此接觸到商業的世界，期許自己能幫助更多人，未來會持續在醫美業投入更多時間，似乎是在透露下一步；最後，他也勉勵自己：「我相信找到自己喜愛的事物，就能尋找到快樂的泉源，也相信時間能夠治癒一切。」