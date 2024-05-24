台中有男子與妻子結婚後一個月便入監服刑，當他將近一年後假釋出獄，竟發現妻子在他入監期間與其他男人發生性行為，甚至懷有身孕，且孩子也不是他的，已經違反妻子應盡的忠貞義務，讓他氣得向妻子提告求償100萬元；台中地院審理後，認為100萬元金額過高，判妻子應賠償20萬元為適當，可上訴。

據判決書記載，一名男子與妻結婚後，一個月後入監，將近一年後假釋出獄，豈料，他發現妻子在他入獄期間與其他男子發生性行為，並且懷有身孕，且孩子不是他的，讓他認為妻子違反忠貞義務，造成他精神上的痛苦，因此，向妻子提告求償100萬元。

對此，妻子辯稱，與丈夫結婚後，想處時間很短，又突然得知丈夫要入監服刑，心中無依靠，因此，才會上網認識網友尋求慰藉，然而，丈夫出獄後，也未曾向她主動聯繫關心，或者要她返回住處，僅不斷要她寄還所擁有的物品。

另外，妻子還說，丈夫出獄後多次出入聲色場所，也常常在社群軟體上對其他異性傳送曖昧不明的訊息，並對外宣稱單身，想要尋求異性的青睞與刺激，丈夫也會和其他穿著清涼女性拍接吻、臉靠臉合照，甚至，還會在聲色場所摸異性的胸部，並將頭埋入其胸部中。

妻子表示，丈夫出獄後未能一起經營婚姻與共同生活，反而是沉溺於花花世界樂此不疲，認為丈夫捨其她而去，她也落得輕鬆，可以好好享受單身的生活，而丈夫說自己有損害，實值探究。

法官審理後認為，人妻在雙方的婚姻存續期間，與其他男性發生性行為，已侵害人夫的配偶權，並令其精神上受有痛苦，人夫求償核屬有據，但依雙方學歷、財務狀況，求償100萬元實屬過高，判賠人妻賠償20萬元為適當，可上訴。