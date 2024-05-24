新加坡航空周二（21日）倫敦飛往新加坡的航班SQ321，途經印度洋緬甸接近泰國的安達曼海上空遭遇極強烈亂流，1名乘客不幸死亡，數十人重傷。機上乘客描述事發過程時提及，許多未繫安全帶的人在機艙遭猛烈拋飛撞擊，頭破血流、脊椎受傷。國外空服員提醒，搭機過程有3個非常重要的安全原則務必注意，遇上難以預料的嚴重亂流時有助於預防嚴重受傷。

英國《太陽報》空服員旅遊專欄23日發文指出，機組員能透過天氣預報系統得知有些亂流的存在並及時提醒乘客防範，晴空亂流則難以預測，但不代毫無預防之道。空服員在航程感受不穩定氣流造成機身明顯晃動的經驗很多，若未落實基本自保原則，亂流發生時受傷機率將大增。

第一項原則是隨時繫妥安全帶，即使安全帶警示燈並未亮起的情況下亦然。激烈的氣流會讓飛機忽然上下左右明顯搖晃，如果沒繫安全帶，乘客很可能飛撞機艙天花板、行李櫃、座椅或其他乘客。

機艙安全帶警示燈亮起時乘客務必繫上安全帶。然而空服員提醒，晴空亂流難防，最好全程繫妥安全帶。（示意圖：shutterstock／達志）

第二項原則是第一項的延伸：航程中最好盡量坐在座位上，除非的確有起身離座的必要，例如去洗手間、在走道上伸展活動四肢以防範經濟艙症候群。撰文空服員指出，有些人會經常在機艙走動，這種舉動並不安全，若是短程飛行就更沒有理由經常離座，長途飛行的乘客不妨多加利用機上娛樂系統打發時間。雖然機艙座椅不很舒服，尤其經濟艙空間更狹窄，但突如其宅的猛烈亂流會導致離座乘客摔跤甚至遭外力甩飛，不能不防。

第三項原則是務必確保隨身物品全部妥善存放於機艙內安全位置。空服員要求乘客把行李放在座位上方行李櫃或座椅下方空間，有其安全考量，一旦飛機遇上亂流，大小行李才不會在機艙內飛來拋去砸人，就算沒有砸到人，裝在行李裡面的物品例如電子產品、瓶罐等易碎物品也極可能因此損壞。

撰文空服員強調，上述3大原則簡明易行，「花不到你1分鐘時間」就能防止自身與他人在亂流過程受傷。