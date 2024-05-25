全球足球鞋製造龍頭-志強-KY（6768）董事長陳維家，24日在股東會後表示，疫後，去年11月客戶預告訂單爆量，加上6月歐洲盃足球賽與7月法國巴黎奧運接棒登場，依公司目前訂單來看，今年奧運鞋子訂單量，與2020年日本東京奧運的訂單量持平，主因是疫情後，民眾經濟條件，與以前不一樣所致。

為擴大海外生產基地布局，志強旗下印尼新廠，將分三期投資，總金額8,000萬至1億美元。其中，印尼廠一期預定今年底完成設廠，明年上半年量產Brooks鞋，規劃月產能50萬雙，這是集團繼越南、柬埔寨及緬甸之後，再揮軍印尼設廠。

陳維家指出，運動鞋品牌廠商，經歷2022年下半年至2023年庫存調整後，終端通路與品牌廠庫存水準，已來到相對低檔水準，將有助於公司2024年訂單回溫。

今年巴黎奧運與歐洲盃足球賽，將陸續開賽，足球鞋市場需求已明顯回溫，有助於公司2024年營運呈現回溫態勢。

志強主力產品運動鞋占比85％，休閒鞋占15％。其中，旗下越南廠Brooks月產能100萬雙，加上印尼新廠Brooks月產能50萬雙，合計Brooks月產能150萬雙，可滿足客戶的訂單需求。

志強2023年度成品鞋生產量逾2,974萬雙，受到品牌客戶庫存調整影響，去年度合併營收142.08億元，年減23.31％，創歷年次高，稅後純益5.45億元、年減69.86％，EPS2.78元，低於2022年度的9.22元。

志強經董事會通過股利分派案，因提撥期初未分配盈餘，加上本期稅後純益等，決議每股配息3.8元，這是公司上市後第三次超配。至於現金發放日訂為7月19日。

陳維家表示，志強已在葡萄牙設置鞋廠，而眾所周知，台商在製鞋流程很厲害，即優化流程能力比較強，但他看過葡萄牙製鞋工業，還是有根基，藉由葡萄牙的在地研發，且葡萄牙廠商迄今還在製鞋，代表當地製鞋工業根基還在。

陳維家強調，公司在葡萄牙設點目標，以創新研發為重，加上小量試樣生產為主，成熟之後，再進行小規模的製鞋生產，之後再把製鞋技術轉移至亞洲。志強規劃在葡萄牙生產足球鞋，未來還有意生產安全鞋及登山鞋搶市。