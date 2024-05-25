演藝圈不乏高顏值的帥哥美女，但在70、80年代中有一位男星被公認為「亞洲第一美男」，更被媒體評為靠美貌來征服西方的華裔演員，連林青霞都為了見他，陪著他打了一宿的麻將，王祖賢同樣也對他青睞有加。但如此受歡迎的他卻終身未娶，而他的一生更被形容燦爛又孤獨，他就是飾演《末代皇帝》溥儀的尊龍（原名：吳國良）。

出生於香港的尊龍，身世其實相當坎坷，不僅一出生就被丟在香港街頭，雖之後被一名獨居女子收養，但對方只是為了領取補助才領養他，因此並沒有花太多心力照顧他，且還不時打罵他，因此養成了獨立到讓人心疼的性格。

尊龍身世其實相當坎坷，一出生就被丟在香港街頭。（圖/中時資料照）

然而，從小就到春秋戲劇學院學習京劇、舞蹈及武術的他，天資聰敏備受老師疼愛，1970年代初原有香港公司想與他簽約，但他對外國電影就有興趣因此婉拒。18歲那年，尊龍得到美國當地家庭的金錢援助，移居美國洛杉磯，而為了支付學費，他曾在餐廳洗過盤子、當過廚師、店員，後來尊龍為重拾當演員的夢想，通過勤工儉學考入美國戲劇藝術學院。

1984年演出首部電影《Iceman》，之後接拍《龍年》、《龍在天涯》，直到演出義大利導演貝托魯奇執導的《末代皇帝》走紅，並成為目前唯一獲得金球獎兩次提名的華裔演員，奠定他在國際影壇上的重要地位。

尊龍主演《末代皇帝》走紅，奠定他在國際影壇上的重要地位。（圖/翻攝自微博）

至於感情方面，雖然他的外貌出眾，但卻沒想像中順遂；他曾與大學同學尼娜薩維諾有過一段短暫的婚姻，之後因演出《末代皇帝》與飾演婉容格格的陳沖傳出緋聞，且尊龍還曾說過陳沖是一個很好的女人，可惜最終陳沖還是嫁給了別人，他則終身未娶；對此，有媒體猜測他是為了陳沖，但此言論未經過證實。

尊龍因演出《末代皇帝》與飾演婉容格格的陳沖傳出緋聞。（圖/翻攝自微博）

如今72歲的尊龍，雖然沒有人生伴侶，但養了兩條的狗在身邊陪伴自己，還認養了兩顆千年古樹，更將其視為自己的祖父祖母，只要遇到傷心事，就會坐在古樹旁訴說心事。