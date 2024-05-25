歌手林吟蔚2008年參加《超級偶像》，憑著甜美嗓音被封為「超甜歌姬」，最後奪得季軍出道，先前上節目時透露曾到菲律賓的夜總會工作，沒想到開始上班時，才發現跟起初理解的狀況不一樣，最後倉皇搭機逃回台灣。

林吟蔚跟母親上節目《命運好好玩》，母親阿娥透露林吟蔚飛往菲律賓後，隔了三天才終於連上網路跟她報平安，接下來卻又音訊全無，再隔數日後，居然告知她工作內容與理解的有所落差，不僅要陪客人坐檯喝酒，還得跟老闆出去應酬，甚至稍不留意就會被「蓋布袋」擄走，讓她急忙提醒林吟蔚如果沒領到薪水就作罷，要求她一定要平安回來台灣。

林吟蔚表示當時住宿環境相當差，不僅得在陽台才有收訊，房門更是隨便一踹就能破門而入，她便跟同行的人表示彼此得互相照應，希望工作結束後都能平安返家，沒想到最後一天演出時，竟被老闆拿手機偷拍，由於不知道對方目的為何?讓她害怕到直接淚灑現場，隨後引起老闆注意，接著兩人便直接溝通，她指出來這邊表演，自然想把工作做到最好，不過中間遇到太多事情，都跟最初講的不一樣，因此覺得相當危險。

林吟蔚透露後來在結算薪水時，對方居然一算就是三個小時，好不容易拿到錢後，一行人便緊急搭車回宿舍收行李，接著跑到五星級飯店躲起來，趕搭早上七點飛機回台灣，才結束這場驚魂記。

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