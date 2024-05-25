台灣房價不斷飆升，馨傳不動產智庫執行長何世昌在「房產知識Buffet+」臉書發文表示，全台房價最貴的地方毫無意外是台北市，全台最便宜的地方，則是與台北市車程僅約30分鐘左右的基隆市，距離超近卻相差甚遠。

何世昌指出，內政部統計2023年第四季全台各縣市房屋平均成交總價，最貴的地方毫無意外是台北市，成交平均總價高達 2252.7萬元、成交總價中位數為1850萬元。不過，全台最便宜的地方，竟是與台北市車程約30分鐘左右的基隆市，平均總價僅約662.1萬元、中位數總價約520萬元。

「台北市房價雖然貴上天，但數據告訴我們房價並未到頂天，現在北市房價正往大氣層邁進。」何世昌提到，台北市2023年第四季的平均成交總價、總價中位數，分別較上一季增加117.7萬元、 90萬元，再度創下歷史新猷；不過，距離台北市相當近的基隆市，成交總價卻出奇的便宜，且平均成交總價、總價中位數還比上季分別減少43.8萬元和30萬元。

何世昌進一步指出，成交總價第二高的是新北市，達到1415.6萬元，較上季小降約4.7萬元。至於第三名並不是台中市，而是是新竹縣，平均成交總價約1352.2 萬元，再來是新竹市1304.3萬元，第五名才是台中市，平均成交總價為1278.2萬元、總價中位數約1100 萬元；台南市則以1160.7萬緊跟其後，位居第六名。

另一個讓人意外之處，是南投縣、台東縣的平均成交總價竟都超過千萬元，與高雄市成交總價差距在90萬元內。而離島的金門縣，平均成交總價871.5萬元，比宜蘭縣、花蓮縣、屏東縣、雲林縣、嘉義縣、基隆市等縣市更高。

至於嘉義縣，2023年第四季的平均成交總價757.6萬元，在全台位居倒數第二名，何世昌分析，因台積電確定要到當地設廠後，房價出現慶祝行情，預期2024年的成交總價應會提高不少。