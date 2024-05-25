立法院院會昨（24）日繼續處理國會改革法案，期間朝野立委爆發激烈衝突。對此，時常評論時事的名醫蘇一峰直言，民進黨用少數激進人群綁架全體人民、用暴力和鬧事對抗國會，他們「大概票還是太多了」。

民進黨立委林淑芬和民眾黨立委麥玉珍昨天院會一早就爆發肢體衝突，民眾黨指出，林毆打麥的左臉後，還反控麥先動手。到了晚間，民進黨立委又手持藍白黑氣球進入議場，高喊「反黑箱、反擴權」，在立法院長韓國瑜就位後，隨即放出氣球，導致所有氣球飄到議場天花板。

蘇一峰昨在臉書發文表示，民進黨一下子說對抗兩兆錢坑法案，結果被「事實查核中心」認定，法案是假的；一下子說黑箱法案，結果之前在野時，也提案藐視國會案。「現在到底綠營是藐視國會，還是藐視民意呢」，蘇一峰直言，民進黨用少數激進人群綁架全體人民、用暴力和鬧事對抗國會，他們大概票還是太多了。

許多網友也在蘇一峰的貼文留言表示，「當家還鬧事」、「民進黨跟立法院外面那群人，已經開始語無倫次」、「當家帶頭鬧事，整天吵架、打架鬥毆，人民的稅金真廉價」、「我只好奇到底國軍招募中心有沒有去擺攤」、「滾動式賴皮」。