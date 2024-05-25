解放軍東部戰區環台「聯合利劍-2024A」演習進入第二天，大陸機艦仍持續侵擾，我空軍F-16V戰機罕見公布以最先進的AAQ-33「狙擊手莢艙」，標定殲-16、轟-6戰機的畫面。前空軍副司令張延廷則感嘆表示，我們已經快30年沒有買新飛機了，40年前我們有所謂的「自強獻機活動」，如今兩岸這麼緊張，他希望企業能趕快出來捐錢，給國軍買飛機。

針對台灣這次出動F16V，張延廷24日在中天《頭條開講》節目中表示，國軍辛苦了，以前他也曾擔任日間警戒、夜間警戒，留守待命、駐隊緊急起飛，他都做過，非常辛苦，壓力也很大， 所以大家要多多關心他們，幫他們打打氣。

張延廷坦言，我們仍做得不夠，40年前我們有「自強獻機活動」，如今在海峽兩岸這麼緊張時，企業為什麼不捐錢呢？當年「自強獻機活動」，台灣總共捐了40多億，買了18架F-5E戰鬥機，在嘉義成立一個自強中隊。

張延廷接著表示，現在為止，兩岸非常緊張，卻沒有一個企業捐錢給國軍買飛機、軍艦、坦克、大砲，大家為什麼不捐？難道國防就只有軍人，老百姓到哪裡去了？張延廷希望企業能趕快出來捐錢，因為我們已經快30年沒有買新飛機了，幻象、經國號、F-16舊了，新的年底才會開始進來。像中國大陸一直是新的飛機，殲-16、殲-20，都是新的。