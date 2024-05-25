匈牙利外交部長西亞爾托（Péter Szijjártó）近日被美國視為境外智庫第1名的英國皇家國際事務研究所（Chatham House），就匈牙利即將接棒歐盟下一任輪職主席國的諸多展望和議題分析，在談到歐洲聯盟（EU）、北約（NATO）與俄羅斯的關係時，他直言超級、超級虛偽（Super Super hypocritical on that），並又重複了一次「巨虛偽」（huge hypocrisy）幽默舉出3個例子，分別是核能、石油以及與俄羅斯的商業合作，本篇報導將採取逐字稿呈現：

🇭🇺🇪🇺🇺🇸 Hungarian Foreign Minister Péter Szijjártó exposes the western hypocrisy with Russia!



1) Before the sanctions Russian oil exports to India was 1%, now it’s 40%.



2) Europe does not buy Russian oil and started buying “Indian” oil.



LMAO pic.twitter.com/Kz502AmSpH — Lord Bebo (@MyLordBebo) May 23, 2024

關於與俄羅斯的整體關係，我有3個簡單的例子。首先，我在政府中負責匈牙利新核電廠的建設，在核能議題上，我們與英國立場一致，也許我們與俄羅斯合作這點有所不同，但在核能議題上我們是站在同一陣線的（支持核能）。

2014年，我們與俄羅斯國家原子能公司（Rosatom）簽署了建設核電廠的合約。現在我們正在建設核電廠，土地準備等工作都在進行中，都是由俄羅斯人負責。

如果我現在就帶你去現場，你會看到大型工程正在進行，你會看到美國、德國和法國的分包商在那裡工作，這些分包商都是由俄羅斯人付費的，這是我的第一點。

我們一直承受著「你不能與俄羅斯合作開發核能、不能購買俄羅斯核燃料」的壓力，那如果我們不從俄羅斯購買核燃料，我們就不得不關閉我們的核電廠，目前這些核電廠供應匈牙利33%的電力需求。

停止購買核燃料？誰是去年美國最大的鈾供應商？是俄羅斯。去年（2023）美國買了10億美元（約新台幣322億元）的俄羅斯鈾。俄羅斯是去年「美國最大的鈾供應商」，但他們卻對我們施壓，要求我們不要從俄羅斯購買核燃料。

第二點，石油，西歐人對此非常自豪，他們不斷的宣傳，不再使用俄羅斯石油這件事。他們對我們中歐國家說，你們無法做到這點，所以我們比你們優越很多。

（烏俄戰爭）戰前，印度購買的俄羅斯石油不到1%，現在接近40%，戰前，歐洲根本沒在購買印度石油，「現在歐洲是印度石油的最大買家」。既然我們不能購買俄羅斯石油，那麼肯定有其他歐洲國家在購買，那些聲稱不購買俄羅斯石油的國家實際上卻都在購買。

第三點，當談到（匈牙利）與俄羅斯的合作時，我理解（西歐國家）說匈牙利是俄國外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）的朋友，總理奧班（Viktor Orban）與普丁會面，你們匈牙利人是叛徒，是克里姆林宮的宣傳者。

這些說法講起來很容易，但當你看看幕後，會發現那些指責我們的人，其實與俄羅斯做著比我們大得多的生意。因此，你需要看事實，我理解政治在很多情況下是關於觀感的，但如果你看事實，會發現一些驚訝的地方。但是並不是每個人都願意去了解這些事實，這就是我的回答。