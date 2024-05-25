多數家長都希望孩子多運動，維持身材保持健康。就有一名爸爸嫌女兒太胖，要求減肥「若做不到就斷絕關係」，女兒上網曝光自己體重後，引發兩派論戰。

大陸女網友在微博上發文表示，自己身高158公分，體重70公斤，原本只有60公斤，但家人給的減肥壓力實在太大，導致自己暴飲暴食，反而胖了10公斤。

原PO說，爸爸罵她「你這幾年一直生病，看到你的體重我就睡不著」，稱肥胖不要命，但肥胖的併發症才嚴重，自己的公司已經死了好幾個胖子，在世的時候都嘴硬不要虧待自己的胃就好，一旦得病比誰都怕，要求她在半年內瘦到55公斤以下，否則斷絕父女關係，讓她忍不住問「70公斤真的很胖嗎？」

網友們紛紛留言：「你爸是不是有焦慮症？」、「可能爸爸以為你體重破百，結果才70」、「70是不瘦，但也不到肥胖吧」，許多人則勸原PO體會爸爸用心：「158公分卻70公斤，還不叫胖嗎」、「覺得你爸有問題，那就繼續吃吧吧，反正到時候進醫院的又不是我們」、「你繼續吃下去很快就80了，快點減肥吧」、「重點是你已經開始生一堆病了還不節制，遲早進醫院」。