台灣地狹人稠，無論是機車、超商密度都是數一數二，如今4大超商稱霸的狀況下，不少小型超商逐漸淡出人們視野。南台灣就有一間「界揚超商」，全盛時期分店達到230間，僅次於7-11，如今卻只剩下5間分店。

臉書粉專「高雄點Kaohsiungtien」發文介紹，界揚超商自高雄發跡，成立於1989年，首間店開在鳳山經武路上，短短10年展店達到230間，遍布高屏地區，數量僅次當時的統一超商，幾乎大街小巷都能見到他們蹤跡，當時一天來客數高達15到18萬人，年營收30億。

然而進入2000年後，大型超商科技化，加上背後財團優勢大規模展店，讓包括界揚在內的小型超商如翁財記、小豆苗等遭到大量分食，淡出視野，成為時代的眼淚。如今界揚超商僅剩下高雄5間分店，且都是在公司解散後以自營模式經營，雖然不能繳費、預購、買票、行動支付，但進去有機會挖到讓人驚奇的冷門商品。

當地人也非常懷念，分享自己的消費經驗：「喜歡他們的秤重餅乾」、「鼎山街之前有一間，結果都在裡面玩機台」、「小學的回憶」、「真的會買到一些在一般超商看不到的古早味」、「以前常去買月卡」、「印象最深的就是各種遊戲機台」、「後面還有神祕小房間」。