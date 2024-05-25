深夜一大晃！花蓮近海規模4.8地震 最大震度4級北部超有感 01:262024/05/25 中時新聞網 林毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 25日凌晨1:07，花蓮近海發生規模4.8地震，北部、中部都有感。(圖／氣象署) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 25日凌晨1:07，東部海域發生規模4.8地震，震央位在花蓮縣府北北東方23.9公里處，即為花蓮近海，深度19.1公里，最大震度花蓮、宜蘭4級；南投、台中、桃園2級；台北、新北、新竹縣市、苗栗、雲林、彰化、嘉義、台東1級。 妹子餘額不足不敢上車 司機當場大吼一句全車看呆：超硬派暖男 時代的眼淚...超商南霸天昔日狂開230間分店僅次小7 今剩5間店 花20萬裝潢...房東讚「美如民宿」 下秒變臉要求搬出去：孫女回台要住 #花蓮近海 #地震 #規模 #震度 #北部 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 大規模降雨來了！鋒面掃台＋西南季風 雨連炸2周 07:342024/05/22 生活 16：00東部海域規模5.2極淺層地震！國家警報狂響 16縣市有感 16:042024/05/22 生活 64年前的今天「史上最強地震」撼全球 比0403地震強1000倍 18:452024/05/22 生活 陳孝志隔33年再獻聲 地震2天沒睡「被餘震震出來」 20:422024/05/22 娛樂 花蓮強震考驗全台建築 國研院台南首辦「抗震盃」 12:032024/05/24 生活 張榮興接任警政署長 劉世芳期許精進打詐策略 18:082024/05/23 政治 遠東巨城「BIG挺花蓮」 邀消費者用新台幣下架農特產 16:022024/05/25 寶島 花蓮地震助觀光業紓困 融資信用保證提高至9.5成 12:282024/05/24 生活 花蓮強震海嘯威脅不斷 魏嘉賢建議設立「防災局」 13:072024/05/22 生活 數字看中國｜大陸低空經濟規模每年保持30％增速 03:202024/05/24 財經 03：29花蓮秀林規模4「極淺層地震」最大震度4級 04:032024/05/24 生活 等待管制時間無聊？ 他路中央擺「麻將桌」嘻笑：缺咖啦 17:082024/05/23 社會 規模5.2地震是「0403餘震」 氣象署預估：餘震持續到10月 16:422024/05/22 生活 台東市公所組10團玩花蓮 業者喜喊：來不及補貨 08:572024/05/23 寶島 交長視察花蓮震災公路 下清水橋5月底開放大車通行 18:222024/05/22 生活 震後首場國際賽事6／1登場 「花蓮泛舟月」推旅宿優惠 12:332024/05/23 生活 「間歇性大雨」今突襲全台 專家警告：降雨區域往北移 10:482024/05/22 生活 卓榮泰花蓮勘災 對鄉親信心喊話：國家就是你家 19:052024/05/22 政治 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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