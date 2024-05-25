25日凌晨1:07，東部海域發生規模4.8地震，震央位在花蓮縣府北北東方23.9公里處，即為花蓮近海，深度19.1公里，最大震度花蓮、宜蘭4級；南投、台中、桃園2級；台北、新北、新竹縣市、苗栗、雲林、彰化、嘉義、台東1級。

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