「學霸歌手」莫凡新砸百萬推出全新EP《我的好妳沒有滑到》，日前他接受時報周刊CTWANT專訪時透露：「有斜槓一些投資，做期貨跟選擇權還有程式交易，但因為這樣就是工作時數太長，因此也沒有時間交朋友。」直言為了實現夢想全心投入工作，完全沒時間分給交友戀愛，更笑說自己因演出工作，只能跟啦啦隊女神來往，「跟LuxyGirls的夏芝比較熟，還被她的隊長開罵說我們搞曖昧」，意外曝光兩人私交。

莫凡新自爆跟LuxyGirls的夏芝在球場邊搞曖昧被抓包。（圖／記者林士傑攝）

在國中寫下第一首歌曲後，莫凡新就立下了成為創作歌手的願望。2019年頂著加州大學柏克萊分校經濟系畢業生光環，毅然辭去百萬年薪的工作返台追尋音樂夢想，和F.I.R.飛兒樂團團長陳建寧簽約後在2022年發片正式踏入演藝圈。他非常感謝老師的諄諄教誨，「老師會帶我上節目，拜訪前輩建立人脈」。

去年底脫離恩師陳建寧自立門戶，莫凡新說：「以前把歌曲唱好就好，但自己做的話，就必須要顧及一些執行面的事情，比較不一樣的地方，就是在音樂方面，建寧老師為了要達到他的標準，會幫我修正我的歌詞跟旋律，把東西做的比較完美，現在自己主導製作物比較是真實的自己。」

提到恩師陳建寧和F.I.R前主唱詹雯婷的糾紛，莫凡新透露有致電關心陳建寧。（圖／記者侯世駿攝）

提到恩師陳建寧近日又因為與F.I.R.前女主唱Faye詹雯婷合約糾紛，兩人再度在法院碰頭，莫凡新坦言：「最近老師那邊發生很多事，有打電話跟他小聊一下，他沒有怎麼談到自己的事情，卻被他反過來關心，建寧老師還說怕影響到我的聲譽，很感動我打電話去關心他，結果反過來被老師關心。」

莫凡新說因為曾上過SBL表演，讓他有機會認識Formosa Sexy的一字馬女神芊芊，還有樂天女孩Kira、凱伊都是因為工作成為朋友。而和Luxy Girls的夏芝，更曾義氣相挺幫忙莫凡新宣傳歌曲，「當時為了宣傳〈AI難情歌〉拍短影音，她很配合，還特別甩了頭髮願意陪我們做效果，我覺得夏芝笑起來很可愛，覺得她很迷人」。

為了宣傳〈AI情歌〉拍短影音，莫凡新坦言和夏芝合作有互留聯絡方式，更曾傳訊息給對方。（圖／翻攝自夏芝臉書）

坦言和夏芝合作有互留聯絡方式，更曾傳訊息給對方，莫凡新說：「因為那陣子比較忙，就沒有進一步行動，其實也會擔心跟圈內人交往，可能會比較複雜一點，怕彼此都是公眾人物，約會會不自在。」

單身超過1年時間，莫凡新專注於事業仍不急著談戀愛，「我覺得我是一個很需要化學反應，雖然出去很開心、很快樂，希望兩人可以討論很多共同興趣的事情，但就剛好沒有遇到這樣的人」。

單身超過1年時間，莫凡新專注於事業仍不急著談戀愛。（圖／記者林士傑攝）

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