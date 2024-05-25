男子阿國（化名）在他還未出生時，父親阿華（化名）就因案入獄服刑，成長過程中由母親扶養長大，父親對他不曾有過一日養育之恩，與母親離婚後也再婚，另有自己的家庭。阿國不滿阿華未盡人父之責，想法院請求准予免除對阿華之扶養義務。

法院審理，阿華向法官表示，他同意兒子阿國的請求，因為他覺得很慚愧，到了老年，看到阿國的書狀也只能接受，他現在已經沒有吸毒了，本身也有在工作，今年也要準備退休了。

法官調閱阿華的稅務財產所得資料顯示，阿華名下無財產，近3年所得僅2000元、14000元及94760元，顯有不能以自己財產維持生活之情況，他的兒子阿國依法負有扶養義務。

法官審酌，阿華是阿國的父親，在他成年之前，依法負有扶養義務，但阿華卻忽視當時年幼的阿國，亟需父親提供生活扶助及照料，未能克盡父親的扶養照料責任，無正當理由未盡扶養義務，且情節重大。日前依法宣判，免除阿國對阿華之扶養義務。可上訴。

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