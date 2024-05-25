男子阿國與女子小萱（均化名）是夫妻，婚後育有2名未成年，阿國後來不明原因得到性病，追問後，小萱坦承有婚外情並發生性交，阿國因而有陰影，與小萱已無性生活逾8年，而且也分居逾4年，阿國認為情感早生破綻，難以維持婚姻，向法院訴請離婚，而孩子們的權利義務之行使或負擔，由2人共同任之。

法院審理，阿國指控，他莫名罹患性病後，就懷疑小萱有與她以外之人發生性交，並曾因此質問，但小萱直到後來才承認，但從他染病時開始，就一直懷疑小萱有外遇，自此幾乎不再同房。

而早在8年前，小萱竟在公婆家誣指他與其他女性交往，（該時他尚未罹患性病），還向他表示要離婚，之後到提起訴訟之前，小萱也多次表達要離婚，雙方因他工作的關係，也已分居4、5年。

小萱坦承在婚姻關係存續中，有與阿國以外之人合意性交，但她是因為受到原生家庭影響，對2人的婚姻關係無安全感所導致，外遇持續約4、5年，但早已斷絕來往。

小萱表示，她早已悔改並且希望給雙方婚姻關係機會，才會向阿國坦承此事，阿國則是因為工作關係，才並未住在家裡，雙方不能算是分居，雖然已經超過8年無性交行為，但是她不願離婚，會一直在家等阿國。

法官認，因阿國懷疑小萱有與他以外之人合意性交，導致夫妻性事障礙，傷害雙方情感，夫妻關係產生隔閡，而且2人分居多年，感情與生活均已疏離，且缺乏良性互動，也無積極關心對方，足見情感基礎已然喪失，難再有良性之互動。

日前依法宣判，阿國請求判准離婚，為有理由，應予准許。法官考量，雙方均同意共同行使、負擔，對未成年子女之權利義務，且為促進孩子們的身心健全發展，同時感受父母關愛與照顧。法官認，宜由雙方共同任之，較符合未未成年子女的最佳利益。可上訴。