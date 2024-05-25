今天水氣仍多，各地多雲偶有飄雨，中部以北及東半部降雨機率較高，午後山區及東半部有局部大雨，明（26日）天氣略好轉，不過仍有局部短暫陣雨或雷雨。下周一（27日）水氣增多，午後降雨範圍擴大；下周二（28日）另一波鋒面南下，易有中小尺度對流發展伴隨劇烈天氣。氣象專家吳德榮表示，今年第1號颱風艾維尼將於今天下午2點生成，各國預測行徑類似，對台灣沒有直接影響。

吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文指出，今天滯留鋒減弱，各地偶有局部短暫陣雨，大氣不穩定，午後易有強對流伴隨雷雨，應注意較大雨勢。今各地氣溫：北部22至30度、中部23至34度、南部23至35度、東部22至33度。

明天滯留鋒減弱北移，各地天氣偏熱、略好轉，不過仍有局部短暫陣雨或雷雨。下周一水氣增多，午後降雨範圍擴大，且有大雨機率。

下周二下午另一波鋒面南下，各地轉陣雨或雷雨，易有中小尺度對流系統發展，伴隨小範圍劇烈天氣。下周三至五鋒面南移、滯留在巴士海峽；下周三由北而南轉晴，南部仍有局部短暫陣雨，下周四、五各地多雲時晴，午後有局部陣雨或雷雨。

吳德榮表示，今年第1號颱風艾維尼將於今天下午2點生成，各國預測行徑類似，先朝西北逐漸接近呂宋島，再向東北大迴轉遠離，不侵台。