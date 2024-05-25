Andrew Vaughn is called for interference after an infield fly rule. An Absolutely BRUTAL call to end the game.... pic.twitter.com/AyhCWwiHeY — White Sox Talk (@NBCSWhiteSox) May 24, 2024

白襪前役在主場遭到金鶯8比6擊敗，但是輸得很冤枉，他們9局下半大舉反攻時，貝寧坦迪（Andrew Benintendi）敲了內野小飛球，遭到金鶯游擊手韓德森（Gunnar Henderson）接殺，沒想到三壘審認定二壘跑者馮恩（Andrew Vaughn）妨礙守備，當場宣判雙殺出局，比賽結束！

貝寧坦迪打擊出去之後，二壘跑者馮恩一看是高飛球就慢慢走回二壘，韓德森前去接球時與他擦身而過，所以被三壘審認為是「妨礙守備」出局，讓韓德森獨力完成再見雙殺。

大聯盟規則Rule 6:01(a)寫道：「如果跑者妨礙試圖接球的野手，不論其是否蓄意，都將被判定出局。」當天的裁判長向媒體解釋，所謂的妨礙守備，跑者不需要肢體接觸野手，只要對野手構成妨礙行為就算出局。

白襪總教練葛瑞福（Pedro Grifol）說：「跑者是背對著野手，他怎麼知道會擋到人？而且對方游擊手仍有充裕的時間接殺那一球。」

大聯盟官方後來主動聯絡白襪，坦承這是裁判的失誤。白襪9局下攻占滿壘，一口氣打回4分，有機會爆出大局來逆轉，卻因這次誤判功敗垂成。也有金鶯球迷在X平台說：「雖然我很高興金鶯贏了，最後這個判決還是令人傻眼。」這是本季至今最嚴重的誤判。