異性朋友走光該怎麼處理？一名男網友表示，和女性朋友約出門，朋友穿著小背心和牛仔短褲，每次彎腰或蹲下就「上下失守」，讓他全程不斷充當人形馬賽克板，忙到不行，也不知道要不要提醒，引起網友討論。沒想到，網友們一面倒地建議原PO不要多管閒事，認為女生本身應該知道，提醒反而會被白眼。

一名男網友在Dcard上分享，最近和女性朋友出門，朋友穿著細肩帶的平口背心搭配薄外套和牛仔短褲，每次彎腰或蹲下，他都能俯瞰到兩顆包子。這時，他會想辦法站過去，用身體阻擋他人的視線；但朋友的牛仔短褲也是問題，每次蹲下的瞬間就會露出粉色丁字褲的兩條接合線，因此他只能默默站到朋友身後，充當人形馬賽克板。

男網友表示，朋友頻頻走光，讓他很糾結要不要提醒，因為說了怕場面尷尬，但不說也不太好，也許朋友本身沒有意識到自己走光了，而他平常看到路人快走光，都會走過去低聲提醒，如今朋友這樣，他實在不知道該不該說，因此想詢問大家的意見。

貼文引起網友討論，「我勸你不要多管閒事，之前提醒過，結果被白眼」、「女生會這樣穿的，應該都有自知之明，你安靜欣賞就好」、「不用說，然後路人也不用說，雖然是出於善意，但真的很有可能讓女生覺得你超噁，除非你很帥」。