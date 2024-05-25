【立院表決戰】轟柯文哲「寄生獸宿主」！ 王世堅國會開罵狂押韻 @ChinaTimes

立法院昨（24）日院會續審國會改革法案，場內朝野立委對立，場外也聚集逾萬人表達訴求。民進黨立委王世堅發言時，痛批民眾黨立委黃國昌跟主席柯文哲，猶如寄生獸與宿主，點名柯文哲你在哪裡！「柯文哲你不敢做的藍白合，偽君子黃國昌做了，而且變成是白藍合，民眾黨、國民黨白藍合，白爛！」妙語如珠的發言讓綠委爆出掌聲，連立法院長韓國瑜都忍不住偷笑。

王世堅表示，立法院外群眾冒著滂沱大雨、拖著疲憊身心，來到立法院現場關心國家，國民黨跟民眾黨說民眾不了解法案可以請律師，但在最新的國會聽證權條款，要聘律師也要主席同意，這是多荒唐的事！更扯的是，前天國際記者會，國民黨竟然說定義不明確沒關係，法案通過後再做說明，這是先射箭後畫靶、先上車再補票，立法可以這麼草率、如此忽視人民權利嗎？

王世堅強調：「這一切的始作俑者就是偽君子黃國昌，黃國昌一知半解的抄襲民進黨，一陣胡說八道之後，國民黨如獲至寶、奉為圭臬，通常，君子報仇3年不晚，黃國昌跟國民黨是小人報仇、一天到晚！所以，他們一拍即合、一起做亂！」

王世堅也喊話，「我要要求的是，柯文哲你在哪裡！柯文哲站出來，柯文哲你是民眾黨的主席，你是黃國昌這隻寄生獸的宿主！柯文哲你要講清楚，黃國昌這麼恣意妄為、胡搞瞎搞，你柯文哲認不認帳？你柯文哲負不負責？柯文哲你不敢做的藍白合，偽君子黃國昌做了，而且變成是白藍合，民眾黨、國民黨白藍合，白爛！」