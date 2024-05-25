烏克蘭與俄羅斯的戰火持續延燒，至今已超過兩年。24日有消息指出，俄羅斯總統普丁有意停火，不希望打一場「永恆的戰爭」。不過，就在晚間，烏克蘭總統澤倫斯基便表示，烏克蘭軍隊已經成功控制了俄軍入侵的哈爾科夫北部地區。

路透報導，澤倫斯基周五透過夜間視訊演講說：「我們的士兵現在已成功控制之前被俄羅斯佔領的哈爾科夫邊境地區。」然而，這個說法與俄羅斯官方並不一致，塔斯新聞社（TASS）引述下議院議員沃多拉茨基（Viktor Vodolatskiy）的話說，俄軍控制了沃爾臣斯克（Vovchansk）一半以上的領土，該地離邊境只有5公里。

沃多拉茨基還說，一旦奪取了沃爾臣斯克，俄軍將瞄準烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的斯拉夫揚斯克（Sloviansk）、克拉莫托斯克（Kramatorsk）和波克羅夫斯克（Pokrovsk）。

Putin not only wants to disrupt the Peace Summit and makes every effort to do so, but he is also afraid of what the Summit can bring. The world is capable of forcing Russia to make peace and follow international security norms.



Russia has no counterarguments to the global… pic.twitter.com/xnUDT4QT5z — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2024

不過，路透無法核實兩方的說法。事實上，路透昨日報導，普丁也準備藉由談判達成停火協議止戰，但澤倫斯基多次表示，依普丁開出的條件不可能實現和平。