烏克蘭與俄羅斯的戰火持續延燒，至今已超過兩年。24日有消息指出，俄羅斯總統普丁有意停火，不希望打一場「永恆的戰爭」。不過，就在晚間，烏克蘭總統澤倫斯基便表示，烏克蘭軍隊已經成功控制了俄軍入侵的哈爾科夫北部地區。

路透報導，澤倫斯基周五透過夜間視訊演講說：「我們的士兵現在已成功控制之前被俄羅斯佔領的哈爾科夫邊境地區。」然而，這個說法與俄羅斯官方並不一致，塔斯新聞社（TASS）引述下議院議員沃多拉茨基（Viktor Vodolatskiy）的話說，俄軍控制了沃爾臣斯克（Vovchansk）一半以上的領土，該地離邊境只有5公里。

沃多拉茨基還說，一旦奪取了沃爾臣斯克，俄軍將瞄準烏克蘭東部頓內茨克州（Donetsk）的斯拉夫揚斯克（Sloviansk）、克拉莫托斯克（Kramatorsk）和波克羅夫斯克（Pokrovsk）。

不過，路透無法核實兩方的說法。事實上，路透昨日報導，普丁也準備藉由談判達成停火協議止戰，但澤倫斯基多次表示，依普丁開出的條件不可能實現和平。

文章來源：Zelenskiy says Ukrainian forces now control area where Russia pushed into Kharkiv region
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