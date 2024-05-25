一名28歲的人夫透露，他與老婆從16歲開始交往，23歲時一起買房，從同居到現在，對方幾乎包辦所有家事，且每天生活超規律，一早七點就會起床做瑜珈，其自律程度讓他感到害怕，「那我的用處何在？為什麼不試著依靠我呢？」。

一名網友在論壇「Dcard」發文表示，從學生時期開始，老婆的成績、人緣、脾氣一直很好，在他眼中就是完美無暇的氣質美女；出社會後她成了居家工作者，所以家事基本上由她一手包辦。

原PO指出，老婆每天晚上12點前睡覺，7點起來做瑜珈，8點做早餐，9點打開電腦上班，不菸不酒，「起初我非常享受這種到家就可以無限打電動，什麼都不用做的生活，但時間久了會開始懷疑，她什麼都不需要我，那我的用處何在？為什麼不試著依靠我呢？」。

原PO直言，老婆自律的程度讓他感到害怕，她可能1個月才跟姐妹聚一天，其餘每天就是工作、去健身房、到超市買菜回家，就像個打卡機一樣，只要時間一到她人就在那，「我覺得半年、1年都是可以裝的，但那麼多年了下來，這種生活她沒有改變過」。

不僅如此，老婆只有周日會吃熱量較高的食物，其餘時間都是吃健康餐，就連他在旁慫恿也不動搖；另外，原PO透露，對方從未向他訴苦過，帶給他的只有正能量，「反觀自己常常跟她抱怨工作上的鳥事、奇葩人，她也從未向我發過脾氣」。

文章曝光後引發熱議，網友紛紛留言回應，「我覺得你就是在炫耀啊，可惜我沒證據」、「或許這種自律就是她的快樂，天下本無事，庸人自擾之」、「這種自律或許是她的快樂來源，我現在也走很自律生活，平淡一點也不錯」、「自律後續換來的幸福感跟價值，遠超出無所事事跟暴飲暴食的開心。你不妨試試吧」。