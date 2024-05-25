每年流行的飾品都不同，一名女網友分享，最近生日收到阿嬤送的玉手鐲，很想要戴出門，但印象中玉鐲都是婆媽戴的，很擔心會顯老氣，引起網友熱議，不少八年級生和九年級生留言表示，現在超多年輕女生戴玉鐲，不僅不老氣，還很顯氣質。

一名女網友在Dcard上分享，最近剛過生日，阿嬤送了她一個淺綠色的玉鐲，她很想要戴出門，但是他現在才20歲，印象中玉飾品似乎比較是婆婆媽媽會帶的，因此很擔心顯得老土，所以想詢問網友的意見，看到女大生戴玉鐲會覺得很老氣嗎？

貼文掀起網友熱烈討論，不少女網友留言表示，現在很多年輕女生喜歡戴玉飾，因為很顯氣質。「我現在碩一超級喜歡，看到有人戴鐲會超興奮」、「現在超多年輕女生會戴，都很好看，我自己也是高中就開始戴了」、「我23歲，也很喜歡白玉」。

不過也有網友驚呼，不知道是自己活在平行時空還是怎樣，身邊很少看到年輕女生戴玉飾品，不過如果是阿嬤的心意，不管會不會顯老氣，都會戴個幾次。