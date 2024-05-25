溜馬在24日東區冠軍賽G2末節還剩7分多鐘，明明還有追上機會，溜馬總教練卡萊爾卻提前把主力換下休息，讓外界完全不懂他為何這麼早就放棄比賽的用意，但卡萊爾的回應令人傻眼，「我們那個不叫放棄，而是給了一個讓一些精力充沛的新人上場戰鬥機會！」

「我覺得我想看看一些球員的表現，麥克德摩上場表現不錯，艾塞亞傑克生給比賽帶來活力，傑倫史密斯在季後賽沒什麼上場機會，想看看他的發揮，」卡萊爾說，「球員打到那時候，席亞卡看起來很累，奈史密斯除了身揹4犯，也打得很累，就是這樣而已。」

其實這場比賽打到最後7分33秒，塞爾提克取得18分大幅領先，但溜馬並非沒有反撲機會，沒想到卡萊爾竟在暫停過後，只留下先發後衛內姆哈德在場上，其他全換替補，甚至最後4分33秒也把內姆哈德換下，改用全替補應戰打完剩餘時間。

就連這場比賽轟下40分的塞爾提克前鋒傑倫布朗賽後都說，自己看不懂為何溜馬這麼早放棄的用意，卡萊爾卻可以瞎掰是給新人機會，講白了就是對自己先發陣容沒信心，加上哈利伯頓第三節提前傷退，才會讓東區冠軍賽提前進入難看的垃圾時間。