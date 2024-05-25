JAYLEN BROWN TIES THE GAME AT 117!



5 SECONDS REMAINING IN GAME 1 ON ESPN #NBAConferenceFinals presented by Google Pixel pic.twitter.com/QS6b3v8Kjy — NBA (@NBA) May 22, 2024

塞爾提克後衛傑倫布朗（Jaylen Brown）場均23分、5.5籃板、3.6助攻、1.2抄截仍落選本季聯盟前三隊，他在東區決賽G2猛轟40分來洩憤，幫助綠衫軍取得2勝0負領先。對於落選一事，布朗豪氣干雲地說：「老實講他X的我根本不在乎，我們距離總冠軍賽只剩兩場勝利了。」

「我看到一些球員獲得讚揚，他們在攻防兩端的能力都只有我的一半，但在我生涯這個階段，我單純擁抱這一切。我沒有改變我是誰以及我代表的東西，所以我就是出去比賽，我很感激每晚有機會上場。」

傑倫布朗上季入選聯盟第二隊，本季被太陽後衛戴文布克（Devin Booker）拿下最後一個名額。布朗沒有獲得任何一張前兩隊的選票，布克還獲得7張第二隊的選票。布朗是當今世界最高薪的籃球選手，他簽下5年超級頂薪合約，可領取團薪上限的35%，薪資上限每年都會增加，所以被預估將近3億美元（新台幣96億），平均年薪近6000萬美元。

今年的前三隊採取新制度，首度打破球員位置限制，前三隊本質上就是「聯盟最佳15人」，戰力強大的綠衫軍僅有塔圖（Jayson Tatum）入選而已。美國籃球教練威爾許（Tim Welsh）在ESPN說：「塞爾提克如果沒有第2位球星不可能打出這麼棒的球季，布朗在我看來是聯盟前10的球員。」