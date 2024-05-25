孤身衝立院外招募國軍！ 侯漢廷酸：愛國不當兵太可惜 @ChinaTimes

立法院昨（24）日院會續審國會改革法案，場內朝野立委對立，場外也聚集數萬人表達訴求。新黨台北市議員侯漢廷日前在市議會質詢時表示，現場聚集上萬愛國民眾，不當兵太可惜，建議北市兵役局到現場募兵。侯漢廷昨晚也劍及履及，單槍匹馬帶著徵兵傳單到集會現場，喊話「國軍需要你，不當兵太可惜」。

立法院院會昨進行國會改革法案審查，數十個民團號召群眾上街，表達「反黑箱」、「沒有討論不是民主」等訴求，到晚間散會前，青島東路、濟南路周邊號稱聚集超過8萬人到場。

立法院24日繼續審查國會改革法案，多個民團號召民眾到立法院周邊集結抗議，整個中山南路擠滿了民眾。（趙雙傑攝）

侯漢廷昨晚也親自前往青島東路的陳抗現場，在人群中穿梭。侯漢廷離場後受訪表示，自己是來兌現市政質詢的內容，「現場愛賴清德的朋友們，就應該要加入賴清德的國軍；呼籲現場上萬名的同胞，勇敢加入國軍，國軍需要你，不當兵太可惜，黑熊學院渾身是膽，非常擅長作戰。認知作戰非常強，真誠呼籲，現場的朋友們，賴清德的國軍十分缺員，加入吧，國軍需要你！」。

現場也有民眾認出侯漢廷，討論為甚麼他會到場，但雙方並未發生衝突侯漢廷也分享，自己從群眾中走來的心情「很正常、很平靜」。

侯漢廷也說，這次的國會改革，是藍白選前就推出的承諾，選後兌現承諾一點問題都沒有，且還有許多條文是民進黨過去提出的，可以說非常正當。若真的要反黑箱、反擴權，就應該支持國會改革。過去行政機關過度擴權蠻橫，黑箱採購疫苗、快篩試劑、雞蛋，人民無可奈何；行政官員擴權、蠻橫，面對監督，可以囂張罵人、嗆聲、鬼打牆，還可以公然造謠說謊，過去民意代表無可奈何所以才需要推動改革，讓國會有調查權、聽證權。