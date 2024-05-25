常評論時事的網紅陳沂，昨（24日）無預警宣布加入「亞洲最大成人創作平台」SWAG，自詡為新一代情色教主，掀起熱議。有網友酸陳沂過去嘲諷鄭家純（雞排妹）黑菊姐，結果自己加入SWAG，「比她更低級」。對此，陳沂硬起來回應。

陳沂昨在臉書放上SWAG替她拍的宣傳照，喜孜孜地宣布：「新一代情色教主，正式上線。」有網友好奇她加入的原因，陳沂開玩笑地回：「缺錢下海啊」、「賣的不是尊嚴，是愛」，還幽默地說：「跟雪碧搶四十路市場」。至於尺度方面，陳沂沒正面回應網友，讓外界保留想像空間。

陳沂回應網友。（圖／陳沂臉書）

不過，有網友留言批評陳沂：「你笑雞排妹是黑菊姐，你比她更低級，加入Swag拍A片，還好意思笑別人，至少人家比你高尚多了。」對此，陳沂直接回嗆：「拍片有什麼低級呢？我笑黑菊姐不是笑她拍片欸，是笑她前科。」不忘酸溜溜地嘲諷鄭家純「已經是前科的形狀。」

陳沂再戳鄭家純。（圖／陳沂臉書）

其實陳沂早在2017年就曾登雜誌《FHM男人幫》封面，拍攝全裸寫真照，好身材當時驚艷眾人。而當時陳沂在雜誌專訪中，就展現直率的個性，脫口：「我寧願為了爽而活。」如今陳沂「缺錢下海」加入SWAG，下周獻出處女秀時，還有前國軍弟兄搭檔，成功製造新話題。