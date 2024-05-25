台中市一名71歲李姓婦人，日前加入LINE股票投資教學群組，看到成員上傳預約儲值現金照片，還暢談「這一波我賺了多少錢」，讓她生怕錯過賺錢的好機會，於是準備押20萬元要跟上投資列車，所幸員警和行員及時介入，成功攔阻詐。

據了解，烏日警分局烏日派出所警員龔俊嘉、林曉薇及徐英凱，日前接獲烏日明道郵局行員通報，指稱有婦人提領20萬現金要投資股票，但對於投資細節卻都是支吾其詞，疑似遭到詐騙，希望員警到場協助。

員警獲報到場關懷詢問，李婦才出示LINE對話，員警立即發現，群組成員的對話內容，就是詐騙集團常用的手法，並提出其他詐騙案例向李婦說明。

李婦聽了員警苦口婆心的分析，才透露這是她第一次投資股票，看不懂股票走勢圖、企業報表，因此透過手機通訊軟體加入投資群組，發現「飆股老師」每天專業分析股票走勢，幫助大家順利進場。

李婦表示，老師說近期股票大盤下跌，是投資的大好時機，現在進場就可獲利翻倍，因此相當心動，立刻聯繫線上營業員，照指示以現金儲值方式準備交給股票投資專員。李婦感謝員警和行員的熱心，及時守護住她的血汗錢。

烏日警分局呼籲，民眾應透過合法投資管道進行投資，如有標榜「保證獲利、穩賺不賠」的投資，一定是詐騙，千萬不要輕易相信，另若有疑慮應先撥打165反詐騙專線查證，避免受騙上當。