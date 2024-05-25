俄羅斯非洲軍團（Africa Corps）

據西方情報最新評估，俄羅斯已從非洲調動部分戰鬥部隊，以支援在烏克蘭東北部的最新攻勢。

《商業內幕》（Business Insider）網25日報導，英國國防部周五在最新情報中寫道，近一星期來，莫斯科部署了非洲軍團的部隊，前往近幾天來一直處於激戰中心的沃爾臣斯克（Vovchansk）周邊作戰。俄羅斯國防部去年成立了非洲軍團，以擴大其在非洲大陸和中東的足跡。軍團由超過 2000名正規士兵、軍官和僱傭兵組成，其中包括許多曾在俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）服役的人。

英國國防部指出，為了支援正在進行的哈爾科夫（Kharkiv）攻勢，莫斯科已在烏克蘭讓非洲軍團部隊和俄羅斯正規軍，以及由罪犯和違紀部隊組成的風暴-Z（Storm-Z）懲戒部隊一起部署。「幾乎可以肯定的是，俄羅斯國防部在 2024 年 4 月間，將非洲軍團分遣隊重新部署到烏克蘭邊境，為這次進攻做準備，」英國國防部指出， 「俄羅斯很可能正在利用先前分派到非洲的資源，來加強對烏克蘭的戰爭。」

而莫斯科最近向哈爾科夫部署部分非洲軍團部隊，似乎凸顯了俄羅斯對其新攻勢的投入。事實上，除了烏克蘭外，據信俄羅斯已將其他非洲軍團分遣隊部署到敘利亞、利比亞、布吉納法索和尼日。