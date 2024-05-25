大S（徐熙媛）近日再度親上火線反擊張蘭，痛批前婆婆造謠家人狀況，要求張蘭道歉，並已經向北京互聯網法院申請行為禁止令。對此，張蘭在直播中被告知這件事，態度雲淡風輕表示自己並不是汪小菲，而是汪小菲的媽，反嗆：「以為我是軟柿子讓你們拿捏？」

大S近日發布3點聲明回應張蘭造謠，其一希望張蘭道歉；其二是她已向北京互聯網法院申請禁止令，要求張蘭不得再對她和她家人實施違法行為；其三則是希望北京當地的法院、婦聯、網信辦、抖音等單位能夠履行職責，阻止張蘭違法行為。

張蘭表示自己並非軟柿子。（圖／翻攝自微博）

對此，張蘭依舊照常參加直播工作，眼見網友通風報信指她被前媳婦放話威脅了，張蘭反駁說：「妳以為我是汪小菲呢？我是他媽！我是蘭姐，妳以為我是軟柿子呢，讓妳們拿捏著？」接著唱起任賢齊的《心太軟》，疑指兒子個性太溫柔，「獨自一人流淚到天亮」。而汪小菲對於母親張蘭的爆料，也表示並不屬實。

張蘭先前邀台灣本土天王吳宗憲上直播，吳宗憲脫口表示自己認識張蘭的時間比認識汪小菲還久，並誇張蘭總是努力做好身為母親和事業女強人的工作，每次看到張蘭幾乎都在工作，也說常跟汪小菲勸告要珍惜家人，「媽媽是你的一座山，你出了什麼事情，媽媽永遠第一個跳出來」，一旁的張蘭也頻頻點頭。