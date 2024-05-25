中國大陸駐英國大使館微信公眾號25日消息，中國大陸駐英國使館發言人就英國警方起訴香港駐倫敦經貿辦雇員案發布「答記者問」。有記者提問：據報導，英國警方起訴香港駐倫敦經貿辦雇員袁松彪等3人案在英國中央刑事法庭舉行第二次聽證會。對此，中方表示強烈不滿和堅決反對。

使館發言人指出，近一個時期，英方不斷以所謂國家安全為由羅織罪名、編造案件，肆意對中國進行汙名化，甚至對在英中國公民進行任意抓捕和起訴，干擾香港駐倫敦經貿辦正常運作，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

發言人稱，英方的虛假指控和惡劣行徑是對法治精神的褻瀆，是以國家安全為名行政治操弄之實，嚴重侵犯在英中國公民的合法權益，嚴重損害中英關係，嚴重違反國際法原則和國際關係基本準則，也嚴重損害英國自身形象。

發言人強調，中方強烈敦促英方立即糾正錯誤做法，切實保障在英中國公民合法權益，保障香港駐倫敦經貿辦正常履職。中方將採取有力措施，堅定維護海外中國公民和機構正當合法權益。