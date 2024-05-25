先前謠傳「小皇帝」詹姆斯不斷「垂簾聽政」幕後指揮湖人選擇新主帥，如今《洛杉磯時報》記者沃伊凱跳出來替他澄清，「詹姆斯並沒有向湖人下達任何指令，更沒有跟湖人諮詢過任何招募雷迪克事情，就算他的影響力明顯在發生韋斯布魯克失敗招募後確實下降，卻並非全無影響力。」

沃伊凱表示，雖然外界建議湖人，當前應該更重視安東尼戴維斯，而不是詹姆斯，甚至詹姆斯先後提及招募泰隆盧或厄文，卻都沒有實際行動，詹姆斯的影響力仍然存在，「就算到了當前，湖人還是不知道詹姆斯打算，就算謠傳他打算跳脫合約，跟湖人重簽2到3年續約也沒發生。」

「雷迪克跟詹姆斯一起主持了播客節目，除了彼此過往在場上的競爭，兩人並無任何形式的長期關係，就算如此，他們仍很尊重彼此的籃球智慧，」沃伊凱說，「假如湖人並不認為這是新教練第一天就擁有的優勢，他們就在自欺欺人，詹姆斯不須推動，那是湖人總管佩林卡與資深顧問藍比爾的事。」

沃伊凱強調，關於這次新主帥的聘用，詹姆斯說或不說什麼很重要，但詹姆斯的存在，對湖人前進方向並不重要，假如湖人真的聘僱雷迪克擔任總教練，這絕對不是詹姆斯要求湖人這樣做的，「那只是湖人認為這樣做會讓湖人處在最好位置，詹姆斯也能在生涯最後幾年發揮最大價值，同時還能開心。」