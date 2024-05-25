梅雨季濕氣重，牆壁可能出現霉斑，就算清掉還是會再長，達人分享3招除霉方法，包括使用酒精、漂白水或專用除霉清潔劑，快速有效且能徹底根除陳年霉斑；不過最重要的仍是降低濕度，建議濕度超過60%就要除濕。

香港五金工具「大匠夫」在YouTube頻道分享除霉方法，當地天氣潮濕，牆壁、天花板容易發霉，民眾可以依照發霉的時間及嚴重程度，用不同方式處理。第1招是噴酒精，適合用在剛長出來的霉斑，可以先用刷子稍微刷一下，再噴上酒精，停留一些時間再用抹布擦掉，注意擦的時候不要太大力，以免把牆壁油漆擦掉。

再來是噴漂白水，霉斑如果已經長出來一陣子，可以先用砂紙磨掉牆壁表面的發霉，再噴稀釋過的漂白水，停留約30分鐘，霉斑會慢慢褪色，最後用抹布輕輕擦掉；記得使用漂白水應戴口罩及手套，以免身體出現不適症狀。

如果是陳年霉斑，大匠夫表示，可以選擇市售牆壁專用除霉清潔劑，雖然成分類似漂白水，不過滲透性較強，效果更好。一樣先用砂紙去除表面霉斑，再噴上清潔劑停留30分鐘，最後用抹布壓乾。

要預防牆壁發霉最重要的就是除濕，林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈曾在《健康2.0》節目中表示，台灣是海島型氣候，只要溫度在11度以上、濕度超過50％，就會開始長黴菌，她平常在家只要發現濕度超過60％就會開除濕機，降到50％才關掉。

譚敦慈提醒，環境發霉代表空氣中散布黴菌孢子，不處理可能會引發過敏，甚至傷害腎臟或肝臟。