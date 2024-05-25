別再生僻字取名為難孩子？大陸「孋」女買不了車險挑戰高質量發展。（上海新聞坊微信公號）

上海「新聞坊」微信公眾號報導，大陸今年由於產險公司與監理單位網路連線，名字裡有生僻字的車險被保險人，竟然因此無法續保，經媒體報導，承辦人解決之道竟然是要求重辦車輛行駛證（行車執照），結果車險是保了，但姓名卻依然上不了保險單，網友打趣：「真別這樣取名字」，似乎打臉大陸近來力推的「高質量發展」。

據報導，上海市丁姓市民5月20日車險到期，辦理續保時，原先買了10年的中國人民保險公司財險部門（人保財險）卻告知她：「今年保險買不成了！」問題就出在她姓名有個「孋」字（意「美」），是生僻字。

丁女士想不通，她沒改過名，以往可以買，今年為何不行？「理由說是車管（監理）所因為冷僻字，（之前）我姓名『孋』字打不出來，改成手寫，然後（現在）保險公司和車管所聯網（連線）了，導致保險公司無法登錄我的資訊。」丁女士說。

丁女士表示，其實去年買車險就不順利。保單「被保險人」一欄是只好登錄她丈夫。而在「行駛證車主」一欄，丁女士姓名直接少掉「孋」字，另在「特別約定」一欄標註本車車主為丁女士。

人保財險浦東支公司經辦業務員表示：「上海市地方金融監督管理局有監管要求，我們在錄入客戶資訊進系統時，必須要和身分證一致。現在保費計算需要經過兩個步驟：一是身分證驗證，身分證經核實是OK沒問題的；二是行駛證必須和交管平台一致，現在車管所把您名字登記錯了，我們這邊是以身分證為準的。」

業務員進一步解釋，丁女士身分證姓名登錄沒問題，但2013年辦理的車輛行駛證，車主姓名「孋」字是手寫的。去年，為了方便丁女士買車險，車管所特別開具相關證明。但今年保險公司系統升級，這分證明「不認了」。

溝通再三，經辦業務員給丁女士出了一招：重辦行駛證：「我們系統可以打出這個字，但是我們在保費釐定計算時，車管所那邊報錯了，因為車管所備案資訊中間是一條斜槓。我們也特地問了一下車管所，您行駛證是2013年發的，現在是2024年了，十一年了，按理說字形檔應該也升級了，所以說還是您去車管所線下去辦理一下行駛證更新。」

那如果換一家保險公司呢？另一家太平洋車險和平安車險，都一樣給予否定答覆。

距離丁女士車險到期不到一個星期，她只能接受人保經辦員建議，去車管所辦理行駛證更新。幸運的是，車管所字形檔已升級，當場辦出她完整姓名的新證，3天後終於買到了車險。

報導稱，詫異的是，這張新保單上，「被保險人」一欄，依然是她丈夫名字，而「行駛證車主」和「特別約定」一欄，「孋」字索性被省略，成了單名。

人保財險上海分公司車輛保險部工作人員表示：「車主姓名裡有生僻字問題的操作流程，我們之前是對銷售人員做過幾次宣導和培訓的，可能此類情況比較少見，正規流程都是會蒐集客戶相關資料，由指定專人透過系統提交車險行業平台，去申報遮罩生僻字處理的。遮罩之後，客戶就可以正常投保了。」

從車管所方面瞭解到，目前大陸全國公安交通管理綜合應用平台已經升級擴大生僻字形檔，絕大多數生僻字均能完成簽註。如果有生僻字、老行駛證還是手寫體的車主，為了以後購買車險不要再遇到和丁女士一樣的麻煩，不妨去車管所問問，可以的話不妨提前更新一下行駛證。