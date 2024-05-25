立法院昨（24）日院會第三次審查國會改革法案，民進黨整天持續在議場內抗議，不斷要求清點人數，一度惹怒立法院秘書長周萬來，讓周怒斥真的很過分，「都幫你們處理了，還要講什麼？」立法院長韓國瑜也連忙安撫說，「沉住氣，這把年紀了不要被激怒」。

立法院院會昨續審國會改革法案，民進黨團不斷要求清點人數、點名表決、重付表決，拖延議事進行。下午院會時，民進黨團總召柯建銘、幹事長吳思瑤又到主席台前向周萬來抗議，讓向來溫和的周萬來也動怒，激動回說，「進入表決、清點人數啊，一條一條來啊，我都是一條一條跟你處理，真的很過分啊」。台下吳思瑤仍不滿回話，周萬來再怒斥說，「都幫你們處理了，還要講什麼？」一旁立委楊瓊瓔、黃國昌也連忙安撫周萬來。

韓國瑜後續繼續宣讀，也再次向院會說明，「院會採用舉手表決之前，進行清點人數的目的，是為了計算是否已經足訂達到法定人數，因此對於清點人數之後，連續的表決，我們不再進行清點，上一次院會已經跟各位報告過。」

不過，周萬來還在生氣，在等待舉手表決時向韓國瑜抱怨說，「你禮拜五已經報告過了，我會適時讓你清點人數，你還來跟我吵這個幹甚麼。」韓國瑜也安撫說，「沉住氣，辛苦了，不要被激怒了，我們這把年紀不要被激怒了。」不過講完才發現忘記關麥克風，連忙伸手關掉。