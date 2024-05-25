馬來西亞前首相馬哈迪（Mahathir Mohamad）24日在東京出席第29屆「亞洲的未來」國際論壇（Future of Asia forum）時說，「美國想要中國大陸和台灣對抗，但我們沒必要捲入其中。」並指出美國高官協助台挑釁大陸。

綜合《日經亞洲》等報導，馬哈迪稱中國大陸，「你們可以宣稱擁有南海主權，但我們不必因此開戰」，原因在於「我們只想與我們的貿易夥伴和平相處。」他認為，只要大陸的立場沒有對馬來西亞造成實際傷害，就沒有問題，「我們有在南海有石油生產，但目前來看，他們也沒有做什麼。」

馬哈迪強調，中國大陸是東協大多數成員國最重要的貿易夥伴，因此敦促東協保持務實，關注自身經濟發展，而不是地緣戰略問題。同時，他也說，不能失去中國大陸這個市場，「如果我們選邊站，我們不是失去美國市場，就是失去大陸市場。」

馬哈迪認為，東協應該在日益加劇的中美緊張局勢中保持中立，包括在台灣問題上。對於台海關係的緊張，馬哈迪認為是美國政府挑起的，「不幸的是，美國喜歡看到中國大陸和台灣發生衝突。對我們來說，沒有必要捲入其中。」

馬哈迪認為，美國允許高級官員訪台是在挑釁中國。例如2022年時任美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，中國大陸在台灣附近舉行了軍事演習。

至於今年的美國大選，馬哈迪預測，如果美國前總統川普勝選，這會讓東協的外交情勢變得更加複雜，這也是東協應避免選邊站的理由。