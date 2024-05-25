藝人賀軍翔日前遭指控疑涉一起妨害性自主案件，遭台北市警松山分局移送台北地檢署偵辦，檢方將賀列為被告。賀軍翔隨即發聲明否認，不過女子指證歷歷，稱賀軍翔事後曾打過電話給她，北檢為了保全證據，昨（24日）指揮警方搜索賀位於民生社區住處，查扣手機等相關證物。

外界盛傳，賀軍翔去年受朋友邀約到大直的某招待所參加友人生日宴，友人為了助興找小姐陪酒，但酒過三巡後，小姐與賀有爭執，小姐認為賀疑趁她喝醉對她「毛手毛腳」，賀否認，小姐因此報警提告。

據了解，警方先前已通知賀軍翔及告訴人分別到分局製作筆錄。賀否認犯罪，但告訴人則指控歷歷，雙方各說各話，由於告訴人指稱賀事後有打電話給她，因此檢警為了保全事證，釐清雙方有無通聯紀錄，遂搜索賀住處查扣手機等證物。

賀軍翔透過律師發表聲明，指媒體報導「賀軍翔住處遭搜索」等新聞，是因依檢方案件進度，需查詢他通聯紀錄，故取走手機，以進一步釐清案情內容，他全程配合偵查程序。賀並在聲明中強調，「並未與任何第三人有任何踰矩行為」，否認性侵。

北檢表示，本案因涉及當事人隱私，有關賀男涉案案由及情節不便說明。告訴人是否為酒店公關，也無法透露。

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