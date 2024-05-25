45歲紅豆食府千金蔡依珊和連勝文2006年結婚，婚後蔡依珊依舊積極經營自己的事業。常在社群網站分享新動態的她，繼22日在台北過生日後，今(25日)一早她發文在沖繩打卡，表示自己難得心甘情願早起不是為了另一半，而是心愛的兒子，至於原因則是陪孩子到當地練球。

蔡依珊今上午發文表示人在沖繩，寫下：「只有兒子可以讓我心甘情願早起，小紙袋還真好用，趕時間隨手抓，放水、香蕉」。至於為何要跑到沖繩？她回答：「當然是為了練球」，並罕見曬出兒子和球隊同學一群人在當地球館打球的照片。

蔡依珊一早曬出陪兒子到沖繩練球照片。（圖／翻攝自pattytsai13 IG）

蔡依珊過去被小S封為擁有「最美素顏」，妝前妝後都一樣漂亮有氣質，相當凍齡。先前她為了開設的新即食品牌接受雜誌專訪，表示自己從學生時期就開始學做菜，兩個孩子跟先生都很喜歡吃她做的料理，許多父母在讓小孩養成飲食均衡習慣的路上都會卡關，蔡依珊也承認兩個兒子不喜歡吃青菜，她便轉變方式改煮雞湯，再加入蔬菜、起司等，蓋過菜味才順利讓兒子開心吃下。

蔡依珊和連勝文結婚18年。（圖／中時資料照）

蔡依珊也曾表示，自己的美貌其實是學習媽媽的作息而來，像媽媽其實很少吃甜食，不僅為了身材，也因此養成好肌膚。有時她也會小小慰勞自己，自創烤土司，裡面夾了起司、火腿和自家產的蜜芥水果，美味又不會太傷身，但她也坦承有時會敵不過鹽酥雞的美味，「不過怕胖，久久才吃一次。」