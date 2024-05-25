香蕉是許多人都喜愛的水果，但有傳言指出，由於其富含磷、鉀，會使鈣質無法吸收，從而傷骨頭，究竟此說法是否為真？對此，營養師李立慈表示，香蕉中的磷、鉀並沒有高到會影響鈣質吸收，不會因為吃香蕉就會對骨頭有負面影響。另外，她還提到，雖香蕉營養價值高，不過像是限鉀的慢性腎臟病患、服用利尿劑、糖尿病患、對香蕉過敏者等族群，不宜多吃。

李立慈在個人粉專發文分享，香蕉富含許多營養成分，包括維生素C，能夠提升人體免疫力；礦物質鎂，有助於平衡體內電解質，預防抽筋；礦物質鉀，能夠調節血壓，有益心血管疾病的保健；維生素B6，可幫助大腦合成血清素，達到穩定神經、保持心情愉悅、改善憂鬱的作用。

不過，香蕉也存在不少迷思，李立慈特別整理出以下3個常見的傳言，一一來破解：

1、空腹吃香蕉傷胃又影響心臟健康？

人體本身有自我調節機制，不可能因為空腹吃香蕉，就造成心臟、傷胃問題。

2、香蕉磷、鉀高，使鈣質無法吸收，恐傷骨？

香蕉中的磷、鉀沒有高到會影響鈣吸收，甚至內含豐富的鎂，還可助於肌肉、神經系統正常運作。

3、香蕉含有澱粉，因此減肥期間不能吃？

所有水果都有碳水化合物，重點在於吃的分量，而非限制單一水果攝入。

李立慈提到，早餐時、晚餐前，以及運動前、後，都是適合吃香蕉的好時機，像是運動前吃就可提供較持久的能量，令運動狀態提升且預防肌肉痙攣、抽筋等現象。

然而，即使香蕉能帶來許多好處，李立慈提醒，香蕉屬於高鉀水果，因此需要限制鉀攝取的慢性腎臟病患者，不宜多吃；服用利尿劑者也要注意，有些利尿劑會將鉀離子保留在體內，不會隨尿液排出，因此要限制高鉀食物食用，避免造成高血鉀症。

另外，李立慈說，如同其它碳水化合物為主的食材，糖尿病患者須控制用量，避免血糖過度震盪；以及，有些人可能會對香蕉中的成分過敏，應避免食用。