陪伴宜蘭人近27年的友愛影城宣布將停業，業者近日於官網公告，因租約到期，最後營業時間為5月31日，當地人得知消息不捨嘆「再見了童年回憶！」

宜蘭市友愛百貨1997年開幕，由已故知名企業家、「阿拉伯王」林昭文創辦，2016年轉型為休閒商業大樓，7樓影城持續營運。

友愛大樓副總余文雄說，影城位於大樓的7樓，是承租給業者經營，當是影城跟百貨公司是互蒙其利，因放映的都是強檔且是第1輪影片，吸引不少縣民前來，就連家庭聚會也會選擇到友愛百貨看電影。

友愛百貨2020年受新冠疫情衝擊，友愛影城好不容易撐下來，宜蘭市也多了新月豪華影城，但友愛影城仍有不少老客戶力挺，可是疫情卻重傷影城的生意，余文雄指出，疫情期間限制多，影城雖然還是可以營業，但大家怕染疫，不敢去電影院看電影。不料近日卻公告將於5月底停業，旗下位在羅東鎮的日新戲院、日新戲院統一廳仍持續提供服務。

余文雄說，防疫的限制影響民眾的生活習慣，就像當時興起的Uber Eats、foodpanda等，如今民眾還是會叫外送；此外Netflix、Disney＋等線上影音串流平台，也影響電影院的生意。他表示，剛好跟業者的合約到期，因此不再續約，原影城空間將會招商，歡迎有意願者洽談、進駐。

友愛影城表示，相關電影票券可至羅東日新戲院觀影使用，如欲退換票券，可於5月底前至原購買處或友愛影城辦理退換，6月起則要到羅東日新辦理。

當地民眾得知消息紛紛哀號「全宜蘭人的回憶啊」、「少了一個看電影的地方了」、「再見了童年的回憶」。